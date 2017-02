Miss plus size opina sobre Fani: ‘No máximo uma ex-BBB cheinha’

Josiane diz que Fani ainda não pode ser uma modelo plus size

Pesando atualmente 80 kg e vestindo manequim 40/42, Fani Pacheco ainda não pode se considerar uma modelo plus size. A afirmação vem de quem entende bem do assunto. Procurada pelo EXTRA, Josiane Lyra, a Miss Plus Size Carioca 2013, repercutiu a declaração da dona do bordão “Uh-hu, Nova Iguaçu” e disse que ela precisa engordar mais um pouquinho para entrar para o time.

“Se ela chegar ao manequim 46 será superbem-vinda no mundo plus size. Mas até lá, ela é no máximo uma ex-BBB mais cheinha”, diz Josiane, que mede 1,80m e pesa 112 kg.



Como contamos aqui, Fani engordou 15kg em nove meses, devido a uma profunda tristeza por conta da morte da mãe, há dois anos. Ela, que já superou a perda, voltou a fazer dieta e a frequentar a academia para perder os quilos adquiridos. Bem-humorada, Fani brincou que poderia, agora, faturar como uma modelo plus size.

Fonte: EXTRA.

