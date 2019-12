Missa de sétimo dia de Gugu Liberato reuniu amigos e familiares em São Paulo

Na missa de sétimo dia a mãe de Gugu, dona Maria do Céu, recebeu o abraço e o carinho de muitos amigos

Amigos e familiares estiveram na missa de Sétimo Dia de Gugu Liberato. (Foto:Reprodução TV/Record)

O apresentador Gugu Liberato que morreu no dia 22 de novembro, foi homenageado em cerimônia religiosa, na noite de sábado (7). A mãe do apresentador Maria do Céu foi consolada e recebeu carinho dos convidados e amigos. Gugu morreu aos 60 anos, após sofrer uma grave queda em sua casa em Orlando, nos EUA. A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Paulo. Quando criança Gugu foi coroinha na igreja.

A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada na rua Honório Líbero, 90, no bairro do Jardim Paulistano, em São Paulo. A igreja não tem acesso à imprensa, fotógrafos e público. Apenas familiares e amigos mais próximos estiveram presentes. A missa foi conduzida pelo Padre Osmar Alves Souza. O religioso também esteve no velório e sepultamento de Gugu e já é conhecido de longa data de familiares do apresentador.

Logo no início da missa, o padre lembrou os tempos em que Gugu foi coroinha na paróquia. “Sua presença neste mundo foi um grande presente que Deus nos ofereceu. Servindo aqui no altar de Deus quando criança, continuou fazendo o bem a tantas pessoas. Até mesmo depois de sua partida, pensou no próximo. Ao nosso querido Augusto Liberato, nossa eterna gratidão”, afirmou o religioso, referindo-se à doação de órgãos.

