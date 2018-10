Mistério -Casal encontrado morto às margens de vicinal

CASAL É ENCONTRADO MORTO ÀS MARGENS DA VICINAL 20 EM BRASIL NOVO

Um homem é uma mulher foram encontrado mortos na manhã de segunda-feira, 01/10/2018, na vicinal 20, no município de Brasil Novo, a uma distância de aproximadamente três km da Rodovia Transamazônica (BR 230).(Foto:Divulgação)

As Polícia Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local onde os corpos estavam. As vítimas identificas como Luciano de Araújo Rocha e Renata de Oliveira Pereira, teriam sido executadas com disparos de arma de fogo na região da cabeça.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para saber a motivação e a autoria desse duplo homicídio.

