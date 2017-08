Mistério -Corpo de policial militar é encontrado em vila de Santa Izabel

O corpo do policial militar Carlos Alberto Araújo Pantoja, 53, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (28) em uma vila chamada Areia Branca, próxima ao centro da cidade de Santa Izabel. A informação foi confirmada pela Polícia Civil através de sua assessoria de comunicação.

O sargento estava desaparecido desde a madrugada do último domingo (27), quando saiu da casa de sua companheira, no bairro do Satélite, em Belém, dizendo que iria buscar seu filho no distrito de Icoaraci. Desde então o policial nunca mais deu notícias.

O corpo do sargento Carlos Alberto foi encontrado próximo a um ramal entre Americano e Santa Izabel, com marcas de pauladas nas regiões do crãnio e no tronco. Foram roubados do policial sua pistola .40, um aparelho celular e cerca de R$ 100.

Segundo familiares, o sargento já havia sofrido duas tentativas de atentados em outras ocasiões. As suspeitas dos parentes é de que Carlos Alberto tenha sofrido uma ‘casinha’ organizada por uma mulher – de identidade não revelada – que o vinha ameaçando de morte constantemente. O caso está sob a investigação da Polícia Civil.

A Associação dos Cabos e Soldados do Pará, através de sua página no Facebook, confirmou a morte do soldado, informando que está prestando apoio à família de Carlos Alberto. A associação informa ainda que dará mais detalhes sobre o ocorrido em breve.

O corpo do policial foi removido e encaminhado no início da noite de hoje para o IML de Castanhal, onde foi reconhecido por familiares durante a noite.

