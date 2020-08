Mistério: crânio é encontrado em terreno no centro de Santarém

(Foto:Reprodução) – Polícia Militar registrou o caso na delegacia

Na tarde desta segunda-feira (17), um achado macabro mobilizou a polícia para um terreno em uma área no centro de Santarém, região do Baixo Amazonas. Pendurado no galho de uma árvore, os policiais encontraram um crânio humano, que ainda não se sabe como chegou até ali e a quem pertence.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a caveira foi encontrada por volta das 13h, na avenida Castelo Branco, entre travessa Turiano Meira e avenida Curuá-Una , bairro da Interventoria. O fato fica ainda mais estranho porque o lugar é bem no centro de Santarém, na frente da sede do Ministério Público Federal do município.

Os PMs contaram que estavam em rondas pelo bairro quando foram acionados por meio de uma denúncia que chegou pela central, que dizia sobre restos mortais achados por moradores da região. Chegando lá, eles encontraram o crânio fincado em uma árvore pequena, perto do solo.

Até o momento, ainda não se sabe o que pode ter acontecido para um crânio humano chegar ao local, mas o caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, que segue apurando o fato. O crânio foi removido e deve passar por análises para determinar detalhes como quanto tempo esteve no local e de que gênero era a pessoa.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...