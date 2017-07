Mistério em Faro: balsa apreendida do prefeito de Nhamundá pega fogo

De acordo com o delegado Jair Castro, da Polícia Civil de Faro, era por volta de 13h30 quando a polícia foi informada que a balsa que estava sob a responsabilidade da Prefeitura de Faro havia sido incendiada. Uma equipe de policiais esteve no local, o fogo foi controlado, mas ainda não há pistas de suspeitos.

Uma balsa de propriedade do prefeito de Nhamundá (AM), Nenê Machado, foi incendiada nesta terça-feira (11), na cidade de Faro, oeste do Pará, onde estava apreendida desde o dia 14 de março deste ano. A balsa foi apreendida em operação realizada pela Polícia Federal e Ibama, e a Prefeitura de Faro ficou como fiel depositária da embarcação.

