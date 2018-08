MISTÉRIO -Funcionário de Posto denuncia na delegacia desaparecimento de “12 mil litros de Avgas” no aeroporto de Novo Progresso

Mais de 12 mil litros de Avgas desapareceram misteriosamente sem deixar nenhum rastro. (Foto :Jornal Folha do Progresso)

Um funcionário do posto de abastecimento da empresa JKS Lubrificantes e Combustíveis, do aeroporto de Novo Progresso, procurou a policia nesta quarta-feira (22), para relatar ocorrência de desaparecimento de mais de 12 mil litros de combustível (AVGAS) de avião. Conforme relato do funcionário do Posto ao tirar leitura da bomba, o volume foi assustador de ontem para hoje saiu mais de 12 mil litros sem ninguém ter abastecido.

O Mistério esta nas mãos do Delegado de Policia Civil Daniel Mattos César que vai ter mais este desafio para sua equipe desvendar.

Ao passo que parece impossível uma quantidade desta simplesmente desaparecer do estoque sem deixar nenhum rastro.

Por:Jornal Folha do Progresso



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...