Mistério- Polícia não encontra os corpos anunciados por piloto que pousou avião no rio jamanxim e relatou duplo homicídio

Policia civil, militar e corpo de bombeiro, fizeram, neste domingo (01), buscas nas proximidades onde pousou aeronave que piloto disse ter dois corpos jogados de aeronave.

(Foto:Divulgação WhatsApp) -A aeronave saiu da cidade de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e teria como destino a cidade de Apuí no Amazonas e acabou fazendo pouso forçado no Rio Jamanxim na região do Jardim do Ouro, Município de Itaituba no Pará, nenhum corpo foi encontrado na busca.

O piloto Sérgio Vanderlei BeCker foi preso com porte de munição [um projétil] no distrito de Moraes Almeida em depoimento ao delegado Milhomem da polícia civil em Itaituba o piloto declarou que transportava dois homens, supostamente traficantes, que em pleno vôo discutiram e um matou o outro a tiros. O suposto assassino teria jogado o corpo da aeronave momento que o piloto alega que, temendo ser morto, conseguiu pegar a arma dele e o matou e jogou o corpo perdeu o controle da aeronave.

A polícia apura se a história é verdadeira.

A policia Civil de Itaituba investiga a versão do piloto, a policia federal esta no local auxiliando nas investigações. Segundo a Policia civil nenhum corpo foi encontrado, arma do crime também – não foi possível confirmar a versão do piloto, existe vestígios de sangue na aeronave, somente e a munição com o piloto, divulgou.

Foi coletado na aeronave vestígios de sangue e pedaços suspeito de ser massa encefálica. O material foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para testes de DNA, ainda não foi divulgado o resultado, divulgou o G1.

A aeronave, de prefixo PT-IIU, saiu de Guarantã do Norte, em Mato Grosso, com destino ao Apuí, no Amazonas. Em nota, a Polícia Civil disse que informações preliminares da Polícia Militar apontavam que o avião buscaria drogas.

O piloto tem passagem na policia por tráfico internacional de drogas.

A Policia Federal esta providenciando o resgate da aeronave, para perícia.

Acusação de tráfico internacional

O piloto Sérgio Vanderlei Becker já respondeu por tráfico internacional de drogas. Em 2015, ele foi flagrado no Mato Grosso pela Polícia Federal transportando 200 kg de cocaína oriundas do Peru ou da Bolívia.

Além do piloto, outras duas pessoas foram detidas. Com elas, foram apreendidos dois aparelhos de rádios transmissores da mesma marca. Um instalado na aeronave e outro na caminhonete, o que, segundo a sinvestigações, indicaria que tais equipamentos foram utilizados, visando o contato entre o piloto da aeronave e a suposta chefe da associação criminosa, que acompanhava o piloto fazendo o apoio logístico em terra.

De acordo com a Polícia Civil, “atualmente Sérgio não tem mandado de prisão em aberto”. A PC disse ainda que tráfico internacional de drogas é crime da esfera federal, portanto só apura crimes da esfera estadual.

Veja a nota da Polícia Civil do Pará

ITAITUBA – Possíveis Homicídios em aeronave – Apresentação pela PM de um piloto de um avião que fez um pouso forçado no Rio Jamanxim, às proximidades do Distrito de Jardim do Ouro, região garimpeira de Itaituba.

Segundo informações a aeronave fez o pouso forçado, no Rio Jamanxim, município de Itaituba, sudoeste do estado.Levantamentos preliminares da PM de Moraes e de Jardim do Ouro, dão conta que o avião saiu de Guarantã Mato Grosso com destino ao Apuí no Amazonas para buscar droga.

No avião estariam três pessoas, o piloto e dois passageiros, que teriam tido uma intensa discussão, um deles que estava de posse de uma arma atirou em outro, após o disparo o mesmo abriu a porta do avião para jogar o corpo em vôo, foi quando o piloto pegou a arma e também atirou no outro passageiro, momento em que perdeu o controle do avião, e foi obrigado a pousar na água, pela versão inicial do piloto.

Policiais Militares da região foram acionados e foram ao local, e prenderam o piloto e conduziram o mesmo para Itaituba, onde foi apresentado na 19ª Seccional Urbana de Policia Civil.O piloto foi ouvido e autuado por porte ilegal de munição, pois não houve certeza de que essa história das mortes é verídica, tendo em vista que não foi localizado qualquer corpo até o momento, existindo apenas vestígios de sangue na aeronave, porém, não se sabe de quem. Nem arma de fogo foi localizada também, apenas munição.

