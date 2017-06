MMA,ONGs ambientalistas e grande jornal se enfurecem com aprovação das MPs 756/758

Após passar pela Câmara dos Deputados e Senado, MPs 756/758 aguardam sanção do Presidente da Republica.(Imagem Ilustrativa)



MMA,ONGs Ambientalistas e grande jornal se unem para pressionar governo a vetar medidas que beneficiam Novo Progresso e Região.

O presidente Michel Temer (PMDB) tem até o dia 19 de Junho de 2017 em suas mãos uma decisão importantíssima para o futuro de Novo Progresso e região. Temer vai decidir se sanciona ou não as alterações promovidas pelo Congresso nas medidas provisórias 756 e 758, ambas editadas pelo presidente da republica em Novembro de 2016.

Nada poderia ser diferente, as ações do MMA (Ministério do Meio Ambiente) com uma MEGA operação , unidos ICMBio,MMA,SEMAPA, atuam na região em uma operação acompanhada pelo repórter do Jornal Folha de São Paulo, com exclusividade para filmar e registrar a atuação dos fiscais ambientais , destruindo equipamentos, queimando maquinas, expulsando Garimpeiros que a mais de 60 anos vivem na região , sem o mínimo de defesa. O Governo explodindo acampamentos de trabalhadores [para eles são criminosos] e a imprensa ambientalista registrando o abuso dos fiscais ambientais para publicar de forma adversa ; garimpeiros,madeireiros e pecuaristas são forasteiros e bandidos em Novo Progresso.

Fica claro que objetivo desta equipe é tentar de forma equivocada forçar ao governo federal a vetar as emendas aprovadas nas medidas provisórias 756/758.

Enfurecidos eles agem de forma brusca e desumana, atingem uma região toda, coisa que já passaram por elas e fizeram vista grossa, agora abusam da autoridade para fazer bons vídeos e excelentes imagens , para colocar outra vez Novo Progresso nos holofotes da mídia nacional como terra sem lei.

Se não bastasse os abusos dos fiscais ambientais, o repórter “FABIANO MAISSONAVE” enviado especial do Jornal Folha de São Paulo para Novo Progresso aproveitou para jogar toda fúria dos ambientalistas para cima do Prefeito Macarrão , como um dos beneficiados caso o presidente sancione as MPs.

Citou o repórter “MP nas mãos de Temer beneficia de prefeito a latifundiários na Amazônia” que uma suposta área do prefeito dentro da “Flona Jamanxim” estaria sendo desmatada ilegalmente que a quantia de R$1,9milhão em multa e agora somando o prefeito vai receber a quarta multa ambiental que deve ser entregue na semana que vem,citou o repórter. Abaixo ele cita que tentou contato via telefone com o prefeito e não conseguiu, mesmo estando em Novo Progresso não soube ir até a Prefeitura…

Resposta do Prefeito Macarrão

*No trecho da matéria que cita “Um lote pertencente ao prefeito flagrado na última quinta feira (08) fazendo desmate ilegal.” O prefeito citou que a propriedade em questão nunca foi feito um desmatamento ilegal, que foi adquirida a área há aproximadamente 15 anos já com a área aberta e após 22 de julho de 2008 não foi realizado qualquer tipo de supressão primária na área.

*Quanto ao trecho aonde diz que “A sua quarta multa deve ser entregue na próxima semana”, Ubiraci Soares informa que nessa propriedade de 895 há, na qual é proprietário, também não consta nenhum auto de infração, notificação ou algo semelhante ao noticiado na matéria, emitido pelo órgão ambiental.

*Aonde o autor da matéria cita “Funcionários contratados por ele para o desmate admitiram aos fiscais do IBAMA que também estavam abrindo uma área anexa ao lote dele, não reivindicada por ninguém”, o prefeito disse que é extremamente inverídica a acusação e que nunca contratou funcionários para fazerem desmatamento ilegal, que conhece as suas obrigações ambientais e que não é grileiro para invadir área seja ela de alguém ou que não tenha posseiro em cima.

Se você prestou atenção, deve estar entendendo a razão deste artigo!

É sabido que esses dados refletem um problema socio-ambiental em nosso país, mas em momento eles citam que em Novo Progresso existem homens e mulheres que se ajoelham diante da cruz pedindo a DEUS que ilumine o presidente da Republica a sancionar as MPs para que muitos ainda fiquem e voltem a ter uma NOVA VIDA, para ter o sustento de suas famílias jogadas pelo próprio governo na região e abandonados sem políticas publicas (saúde,educação,etc) que sobrevivem a força de seu suor.

Inventando Historia

Tentou neste caso o Repórter enviado pelo Jornal Folha de São Paulo jogar para o Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão ), sem apresentar provas, a liderança da devastação, esqueceu dos que já foram presos, e arrumou mais três ou quatro culpados, esqueceu de citar que toda a população é envolvida diretamente neste caso.

Eles ameaçam até que Haverá repercussões internacionais, pressionam os outros 194 signatários do Acordo do Clima de Paris para que o Michel Temer (PMDB) leve a sério os compromissos assumidos em 2015 [querem o veto].

A dor de cotovelo dos ambientalistas neste caso se refere nos tamanhos e limites de várias unidades de conservação , mas imploram pela permanência da Floresta Nacional do Jamanxim com estava antes.

Para eles os doadores internacionais de recursos para preservação e combate à mudança do clima manifestam preocupação com a reversão da floresta protegida. Alemanha e Noruega, por exemplo, juntas reservaram a projetos de conservação no Brasil mais de R$ 10 bilhões.

Com este volume de dinheiro e preferindo que a miséria predomine na região , o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho (PV), defende que Temer vete as modificações introduzidas no Congresso. Mais que isso: pôs a própria reputação em jogo ao se dizer convicto de que o veto virá (texto retirado Folha de São Paulo).

Faltam apenas sete dias para que o presidente da Republica se manifeste sobre este assunto!

Da Redação Jornal Folha do Progresso

