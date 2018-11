Modelo brasileira entra no Big Brother da Itália

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Questionada sobre participar da próxima edição do Big Brother Brasil, exibido anualmente pela Globo, Fabiana mostrou interesse: “Posso ser a próxima revelação do Big Brother Brasil e estou pronta mais do que pronta”, garantiu.

A modelo brasileira Fabiana Britto está participando da versão italiana do Big Brother, “Grand Fratello”. A morena entrou como participação especial para surpreender os demais participantes do reality show, conforme publicou o Uol.

You May Also Like