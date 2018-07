Modelo brasileira ganha a vida vendendo ‘nudes’ na web. Conheça!

Pouco se sabe sobre a vida de Jessika Aline, modelo brasileira que ganha a vida vendendo ‘nudes’, isto é, fotos sensuais pela web.

Segundo a descrição do perfil de seu Twitter, ela seria a pioneira da prática no Brasil: “Primeira guria a ter um site e vender suas próprias fotos nua no BR”.

Veja algumas fotos da loira:

Anos atrás, outra modelo já havia reivindicado o ttítulo de “pioneira” da prática no Brasil: Jéssica Constantino, de 26 anos. Na época, em uma entrevista ela afirmou que o trabalho era feito por pacotes, que variavam de US$25 (fotos durante dois meses) a US$ 100 (pacote ‘vip’, em que o seguidor ganhava o direito de selfies exclusivos e vídeos de masturbação da jovem).

Veja imagens da musa:

Qual é sua favorita?

(DOL)

