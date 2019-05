Modelo e digital influencer é encontrada morta em casa enforcada com fio de chapinha

(Foto:Reprodução)-Uma modelo natural de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Goiânia (GO), nesta terça-feira (28). De acordo com a Polícia Civil de Goiás, familiares de Millena Andrade não conseguiam contato com a jovem desde a segunda-feira (27) e resolveram pedir que o personal trainer dela a procurasse para ver se estava tudo bem. O personal foi até o apartamento, localizado no bairro Alto da Glória, ainda na segunda, mas foi impedido de entrar no local ainda na portaria.

Na terça (28), no entanto, conseguiu acessar o imóvel com a ajuda de uma empregada que fazia a limpeza da casa. Quando entraram na residência, os dois encontraram a modelo já sem vida. Ela tinha um fio de chapinha enrolado no pescoço. A Polícia Civil informa que as investigações do caso estão em andamento. A corporação reforça que nenhuma hipótese é descartada.

Foto:Reprodução

De acordo com a imprensa local, os pais de Millena já viajaram para acompanhar os desdobramentos da morte da modelo. Além disso, imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas para que se tenha uma maior precisão do que ocorreu. O namorado da jovem também teria sido chamado para depor. Millena foi vista pela última vez no sábado sentada em uma calçada nas proximidades do prédio chorando bastante. A reportagem fez contato com um primo de Millena nesta terça-feira. O rapaz informou que a família acompanha os desdobramentos do caso, mas que ainda não vão falar com a imprensa.

Com informações de CM7

