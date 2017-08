Modelo inglesa é sequestrada em Milão ‘para ser vendida em leilão online’

Os sequestradores a drogaram e algemaram, além de colocá-la dentro de uma mala

Uma modelo inglesa foi drogada e sequestrada em Milão para ser vendida num leilão online, segundo informações divulgadas pela polícia italiana neste sábado. A mulher, de 20 anos, chegou na cidade no dia 10 de julho para participar de uma sessão de fotos marcada pelo agente dela, mas quando chegou ao local das fotos, foi rendida por dois homens, sequestrada e mantida em cativeiro por seis dias.

Segundo informações da polícia italiana, os sequestradores drogaram e algemaram a modelo e a colocaram dentro de uma mala. Ela foi levada para um carro à cidade de Borgial, no noroeste de Turim.

“A vítima foi dopada com quetamina, depois foi trancada dentro de uma mala e levada durante horas dentro de um carro. Imagina o que teria acontecido se ela tivesse asma”, disse o promotor italiano Paolo Storari à BBC.

No cativeiro, ela ficou algemada a um móvel de madeira durante seis dias até ser libertada pela polícia no dia 17 de julho e levada até o consulado inglês em Milão. Segundo os investigadores, eles descobriram que o sequestrador organizou vários leilões online para a venda de mulheres raptadas, com descrição e preço inicial.

Ainda segundo informações da polícia italiana, o criminoso usou uma conta criptografada para pedir ao agente da modelo US$ 300 mil para que impedir que ela fosse vendida no leilão. Ele alegou que estava trabalhando para o “Black Death Group”, uma organização que opera na internet profunda com tráfico ilegal.

A vítima contou à polícia que o sequestrador disse que liberaria ela porque o grupo não sabia que ela tinha um filho pequeno e que eles não lidavam com mães. No dia 18 de julho o polonês Lukasz Herba, de 30 anos, foi preso na Inglaterra por acusações de sequestro. As investigações do caso estão sendo conduzidas por autoridades na Itália, Polônia e Inglaterra.

Fonte: ORMNews.

