Modelo russa de 14 anos morre por esgotamento no trabalho

Segundo o jornal britânico “Daily Mail”, Dzuyba foi diagnosticada com meningite crônica agravada por um profundo estado de exaustão.A modelo cumpria contrato de trabalho de três meses na China quando sofreu o colapso. Ela passou mal na terça-feira (24) passada e foi hospitalizada no dia seguinte, mas seu estado de saúde deteriorou rapidamente.

Foto: @Vlada Dzyuba/vk.com / Reprodução – O caso da adolescente Vlada Dzuyba, modelo russa de 14 anos de idade morta após complicações de saúde por esgotamento no trabalho, comoveu internautas neste fim de semana e causou polêmica na China. Vlada Dzuyba, modelo russa de 14 anos, morreu complicações de saúde por esgotamento no trabalho

