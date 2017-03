Moeda de ouro de 100 quilos é roubada de museu em Berlim

Por Deutsche Welle – Moeda de 100 quilos de ouro puríssimo foi roubada de museu alemão (Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters)

Uma moeda única foi roubada do Museu Bode em Berlim. Segundo a polícia alemã, ladrões roubaram a moeda de ouro de 100 quilos e com um valor nominal de US$ 1 milhão na madrugada desta segunda-feira (27/03). Porém, o valor de mercado do item é estimado em US$ 4 milhões.

A moeda em questão é a chamada “Big Maple Leaf”, uma peça comemorativa emitida pela Royal Canadian Mint em 2007. Assim como todas as moedas canadenses, a “Big Maple Leaf” traz o retrato da rainha Elizabeth 2ª do Reino Unido.

Com 53 centímetros de diâmetro e três centímetros de espessura, a moeda entrou no Livro Guinness dos Recordes por sua inigualável pureza de 999,99/1000 de ouro.

A polícia alemã divulgou via Twitter que os ladrões provavelmente usaram uma escada para entrar no museu por volta das 3h30 (horário local). A escada provavelmente foi usada para acessar o edifício a partir dos trilhos de bonde vizinhos ao local.

“Com base nas informações que temos, acreditamos que o ladrão, talvez ladrões, quebrou uma janela no fundo do museu próxima aos trilhos”, disse o porta-voz da polícia berlinense, Winfrid Wenzel. “Eles então conseguiram entrar no edifício e foram para a exposição de moedas.”

Porém, a polícia não explicou como os ladrões conseguiram evitar os alarmes e deixar o local despercebidos enquanto carregavam a peça pesada.

“A moeda estava dentro de uma caixa de vidro à prova de balas. Isso é tudo o que posso dizer”, concluiu Wenzel. O serviço ferroviário urbano foi interrompido para que investigadores pudessem inspecionar a área por pistas.

Em exibição no museu Bode desde 2010, a moeda faz parte da coleção Münzkabinett, o mais importante arquivo de moedas de Berlim, que inclui mais de 540 mil objetos. Entre outros, o museu Bode possui 102 mil moedas da Grécia Antiga e cerca de 50 mil romanas. O museu fica localizado na chamada Ilha dos Museus.

