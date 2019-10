‘Momento de diálogo, unidade e comunhão com toda a igreja’, diz Pe. Odirley Maia sobre Sínodo da Amazônia, no Vaticano

Padre Odirley Maia com o Papa Francisco durante o Sínodo da Amazônia no Vaticano — (Foto: Arquivo pessoal)

Administrador da Diocese de Santarém é um dos líderes da igreja católica que participam do evento que começou no dia 6 de outubro e segue até o dia 27.

O administrador da Diocese de Santarém, no oeste do Pará, padre Odirley Maia é um dos representantes da região no Sínodo da Amazônia, que começou dia 6 de outubro e segue até o dia 27, no Vaticano, na Roma. Este ano, o evento tem como tema “Amazônia: Novos caminhos para a igreja e para uma igreja integral”.

O padre falou ao G1 sobre o que está sendo debatido no encontro e o sentimento de representar a cidade no evento.

“Participar do Sínodo é um momento de diálogo, de unidade, de comunhão com toda a Igreja. Mesmo sendo um evento para padres da Pan-Amazônia, aqui toda a igreja está reunida para refletir sobre a região, devido a importância de encontrar novos caminhos para dar continuidade a evangelização na Pan-Amazônia”, contou.

Odirley Maia teve a oportunidade de estar bem perto e até registrar o momento com o Papa Francisco, que explicou que é necessário falar com coragem sobre a realidade da Amazônia.

“Sempre seguindo o esquema sugerido pelo Papa Francisco, de escuta, reflexão, discernimento e também de, através do Espírito Santo, falar com coragem sobre a realidade amazônica. Tem sido uma experiência muito gratificante estamos aqui representando a Diocese de Santarém”, completou.



Padre Odirley Maia no Sínodo da Amazônia — Foto: Arquivo Pessoal

Participam bispos, padres e freiras dessa região, além de estudiosos, pessoas ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU) e membros dos escritórios do Vaticano (a Cúria Romana). Como a maior parte da floresta está no Brasil, o Sínodo tem muitos participantes brasileiros.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

