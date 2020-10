Publicação: 197/2020 -MONICA DA COSTA CERETTA – ME PONTO DE ENCONTRO CONVENIÊNCIA E ESPETINHO ML TURISMO

MONICA DA COSTA CERETTA – ME PONTO DE ENCONTRO CONVENIÊNCIA E ESPETINHO ML TURISMO inscrita no CNPJ: 36.044.167/0001-00,localizada na Av. Orival Prazeres, n° 1420 Quadro 71 , Quadra 71 – Bairro: Vista Alegre Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA-NP a A.F (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ) n°0032020, através do processo n° 1057/2020 pra a sua atividade, Bar/Restaurante, com atividades de entretenimento, com musica ao vivo.



Publicado dia 23 de Outubro de 2020 ás 16:41:43por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) Site: www.folhadoprogresso.com.br / e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com





