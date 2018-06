Monstro: Estuprador é preso pela polícia militar na comunidade Jardim do Ouro

Na noite desta quarta-feira (6), por volta das 19h:20min, os policiais do PPD 104 Jardim do Ouro composta pelos guerreiros Sgts Clebio, Fernando, Bezerra e CB Eronias, foram informados através de denúncia anônima de um estupro de vulnerável naquela comunidade.

O acusado Francisco Silva Moraes Natural de Açailândia/MA, de 34 anos de idade, de acordo com informações repassadas a nossa equipe de reportagem, o Francisco convive com a mãe da menor mais ou menos uns 7 a 8 anos.

A informação repassadas à Polícia foi de que o padastro (Francisco) já abusa da menor das iniciais K.P.D de 12 anos, desde o início do relacionamento com a mãe, ainda de acordo com informações a menor engravidou e o acusado após saber da situação comprou o remédio para aborto e deu para menor ingerir o remédio, e abortou.

O caso também está sendo acompanhado pelo Conselho tutelar de Itaituba. Segundo informações, a mãe da menor, teria informado a policia que sabia apenas da gravidez da sua filha, mas não imaginava que o pai era o próprio padrasto.

O acusado foi apresentado nesta quinta-feira (7), na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM) para os procedimentos cabíveis.

