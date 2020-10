Monumentos iluminam-se de azul para alertar sobre o câncer de próstata e o diabetes

Templo da Boa Vontade em Brasília e escolas da LBV em SP e no RJ também apoiam campanha Novembro Azul

No dia 31 de outubro, o Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília (Quadra 915 Sul, Brasília/DF), receberá iluminação especial em adesão à campanha Novembro Azul, iniciativa internacional que alerta para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e do diabetes. O objetivo é conscientizar as pessoas e principalmente os homens sobre a importância da prevenção.

Além de receber a cor azul, o Templo da Paz, como também é reconhecido, promoverá, todos os dias, às 18 horas (Hora do Ângelus), uma Corrente Ecumênica de Preces pela saúde das pessoas que sofrem com essas enfermidades. Por conta do distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19, a iniciativa pode ser acompanhada pelos canais de comunicação que transmitem a programação do monumento (www.boavontade.com).

Escolas da LBV também recebem iluminação especial

Em São Paulo/SP, quem passar pela Avenida Rudge, 630 e 700, no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista, perceberá a mudança de cor da fachada do Conjunto Educacional Boa Vontade — formado pela Supercreche Jesus e pelo Instituto de Educação José de Paiva Netto.

Na capital fluminense, a escola-modelo da Legião da Boa Vontade também participa da campanha Novembro Azul, com o apoio da Super Rádio Brasil (940 AM). Mais uma vez, a cor azul pode ser vista ao longe no Centro Educacional da LBV, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara, 3.059, em Del Castilho, zona Norte do Rio de Janeiro.

Ações permanentes de conscientização

Neste período de distanciamento físico para conter a propagação do novo coronavírus, as unidades socioeducacionais da Legião da Boa Vontade mantêm os atendimentos de socorro aos atendidos por meio de cestas de alimentos, kits de limpeza e atividades remotas. O acesso à informação visa garantir o bem-estar espiritual e físico e esclarecer acerca da Covid-19 e da importância de se realizar exames preventivos, dos cuidados com a saúde e de buscar auxílio médico.

Dados sobre o diabetes

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução 61/225 (20/12/2006), tornou o dia 14 de Novembro o World Diabetes Day, ou Dia Mundial de Diabetes, diante da necessidade de prevenção e de controle da doença, e elegeu o círculo azul como símbolo por representar o céu que une todas as nações e ser a cor da bandeira da ONU. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF — sigla em inglês), o Brasil é o país com o maior número de pessoas com diabetes na América Latina — 16,5 milhões de brasileiros, e a metade desconhece ter a doença. Os dados divulgados pela IDF (Atlas IDF 2019) apontam um aumento de 55% até 2045, ou seja, 49 milhões de novos casos.

Dados sobre o câncer de próstata

O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Seis em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A média de idade no momento do diagnóstico é de 66 anos. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, atrás do câncer de pulmão. A cada 41 homens, pelo menos um morrerá de câncer de próstata. Para cada ano do triênio 2020/2022, serão diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata, é o que estima o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Esse valor corresponde a um risco aproximado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens (Inca em 6/2/2020). Um em cada nove homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a vida.

