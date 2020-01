Morador de Castelo de Sonhos , de 27 anos, está desaparecido há três anos.

(Foto:Reprodução) – Familiares estão em busca de Maicon Scheffer Correia , de 27 anos, que desapareceu no mês de janeiro de 2017, para procurar emprego em Novo Progresso.

Segundo informações da família, ele foi visto indo para Novo Progresso pela última vez , foi a procura de emprego,disse.

A sobrinha Ana kamila procura pelo tio Maicon Scheffer Correia, e deixou o telefone para quem souber de alguma informação ligar para (66) 9 97165304.

Kamila entrou em contato com redação do Jornal Folha do Progresso através do WhatsApp (93) 984046835 e deixou seguinte mensagem.”Gostaria de ver com vcs se vcs anuncia na ai que eu to procurando meu tio o nome dele e Maicon Scheffer Correia a última vez que ele foi visto ele tava no progresso em um garimpos”””””””’.

Caso exista alguma informação sobre o desaparecimento é possível ligar para o número(66)9 97165304.

