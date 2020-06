Morador de Castelo de Sonhos morre em acidente na BR 163

(Foto:Reprodução) – Marques André Teixeira da Silva , morador do distrito de Castelo de Sonhos, morreu, hoje, por volta das 3h, em um hospital na cidade de Guarantã do Norte (MT).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou na unidade em parada cardiorrespiratória, foi feito manobra de reanimação, mas não resistiu.

Consta ainda no documento policial que o acidente envolveu um GM Ônix branco, que conduzia com um caminhão, com placas de Jaciara, na BR-163, na região do quilômetro 960, no município de Novo Progresso (PA) na noite deste dia 28/06.

O pai dele informou na delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte, que Marques ficou preso às ferragens do Ônix e como não havia possibilidade de acionar equipes de resgate resolveram retirá-lo. Ele foi colocado em um táxi e encaminhado até o hospital, onde acabou falecendo.

O corpo foi encaminhado para exames de necropsia na funerária Memorial. Ele será translado para ser sepultado no distrito Castelo dos Sonhos (PA), hoje à tarde.

Com informações Só Notícias/Cleber Romero

