Morador de Novo Progresso é morto a tiros em Moraes Almeida

(Foto:Ilustrativa)- Um morador do município de Novo Progresso foi assassinado a tiros neste sábado dia 8 de Dezembro de 2018, no distrito de Moraes Almeida , município de Itaituba.

Conforme informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso, a vítima identificada como Edilson Sales de Mendonça , havia sido contratado para construir uma casa na localidade, mas neste sábado acabou sendo morto.

Edilson foi alvejado com dois tiros de arma de fogo, foi socorrido ainda com vida pelo SAMU daquela localidade , no caminho para hospital de Novo Progresso – não resistiu aos ferimentos e veio óbito.

A família de Edilson Sales de Mendonça não sabe o que pode ter ocorrido e procura por respostas. Edilson era morador do Bairro Jardim Planalto trabalhava com construção civil – ele foi contratado por um empresário do setor madeireiro de Novo Progresso para executar obra naquela comunidade distante 100 km de Novo Progresso.

O caso vai ser apurado pela Polícia Civil do estado do Pará.

