Morador de Novo Progresso é preso acusado de matar ex-mulher que não quis reatar relacionamento em MT

Willian de 27 anos foi preso suspeito de ter matado a ex-mulher a facadas em Alta Floresta no Mato Grosso.(Foto:Reprodução WhatsApp)

Ex-marido suspeito foi preso e disse que vítima não quis reatar relacionamento em MT.

Willian Gonçalves da Silva, de 27 anos, trabalhava com vaqueiro em fazenda de Novo Progresso , foi apontado como principal suspeito do crime e havia fugido.

Leia mais:Policia Procura morador de Novo Progresso que matou ex-esposa a facadas em Alta Floresta(MT)

Acelina Deusa do Nascimento, de 33 anos, foi morta no meio da rua em Alta , ex marido disse que queria visitar o filho. Willian matou a ex-mulher nomeio da rua , próximo a casa onde morava, e se evadiu do local, foi dado como foragido, preso confessou o crime.

Ela era servidora da Prefeitura de Alta Floresta e atuava como agente de endemias.

A Policia repassou ao Jornal Folha do Progresso que conseguiram chegar até o paradeiro do ex-marido da vitima , após receberem informações do suposto local onde estaria escondido.

O suspeito, que mora em Novo Progresso no Pará, relatou ainda que teve um relacionamento de cinco anos com a vítima.

Ele contou que veio a Mato Grosso para visitar o filho que tem com Celina.

O celular dela estava com o ex-marido. Willian disse que tentou reatar com a mulher, mas ela não aceitou porque já estava com outro companheiro. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia.

Entenda o Caso

O casal foi visto caminhando pela rua e logo em seguida Celina foi atacada com golpes de faca.

Ela foi encontrada ferida pedindo socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para Pronto Socorro, mas não resistiu e morreu por volta de 22h.

Willian confessou o crime e ficará preso na cadeia da cidade de Alta Floresta onde vai responder pelo crime.

