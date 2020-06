Morador de Novo Progresso encontra casa revirada e roubada ao voltar de garimpo

Bandidos roubaram geladeira, ferramentas e até um motor serra de uma casa do bairro Jardim Europa em Novo Progresso.(Foto:Ilustrativa)

Ao chegar do garimpo neste final de semana , o morador do imóvel deparou com a casa toda revirada e a porta arrombada.

Os criminosos levaram uma geladeira, um motor serra marca Stihl , modelo 66 (com Nota Fiscal) ,uma carriola, uma pá,um machado e um ventilador.

De acordo com o relato do morador para policia, os bandidos arrombaram a porta dos fundos por onde acessaram o interior da residência. O morador disse que estava em um garimpo na região , deixou casa fechada. Ele disse que procurou na vizinhança se alguém viu entrando ou saindo com os objetos, teve a resposta negativa. O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil.

Comprar Bem Roubado

“É interessante o consumidor saber que ele está cometendo um crime quando compra produto roubado“, disse ao Jornal Folha do Progresso, um policial. O crime em questão é o de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

