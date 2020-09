Morador de Novo Progresso morre de Covid-19 em Cuiabá no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A família confirmou na noite desta terça-feira (15/09) a morte de Nilson Rodrigues -Nilson Brenda- de 68 anos, morador de Novo Progresso , internado a mais de 25 dia em hospital de Cuiabá no Mao Grosso, com diagnóstico de COVID-19.

