Morador de rua é assassinado a pauladas em Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- Um morador de rua foi assassinado a pauladas na madrugada deste domingo (09) em Novo Progresso, Segundo a policia ele vivia na rua, não tinha documentos, aparenta ter entre 58/60 anos, havia perfuração na cabeça possível que a paulada com prego atingiu a vitima que veio óbito no local. A Vitima aguarda por reconhecimento, ao contrario será sepultado como indigente.

