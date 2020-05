Morador de rua é morto a pauladas em Marabá

Homem seria usuário de drogas (Foto:Divulgação)

Um morador de rua, não identificado, foi brutalmente assassinado com tijoladas e pauladas na noite desta quarta-feira, 13, no município de Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi executada no bairro Jardim União e a autoria e a motivação do crime ainda não foram descobertas pela Polícia Civil.

Segundo informações de moradores do entorno, o homem era usuário de drogas e andarilhava pela localidade sem endereço fixo. Ninguém soube informar aos policiais o nome do homem ou apelido. A vítima aparentava ter aproximadamente 30 anos.

A população ainda acionou a Polícia Militar no final da noite para atender a ocorrência e pedir socorro médico, mas a guarnição, ao chegar no local, já encontrou o homem sem vida.

O corpo do morador de rua foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no final da noite de quarta-feira, sem identificação. As investigações pra desvendar o assassinato do homem estão ao encargo da Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

