Morador e flagrado jogando entulho as margens da vicinal jamanxim em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp)- Um morador foi flagrado na tarde deste domingo (19) derramando lixo a margens da estrada que vai para o rio jamanxim em Novo Progresso.

Fotos e vídeos de um morador da região, que ficou indignado, mostram o veículo depositando entulho no local em plena luz do dia.

Conforme relatos dos internautas ao jornal Folha do Progresso, os flagras de pessoas jogando entulhos as margens de ruas são constantes em Novo Progresso.

A Prefeitura de Novo Progresso informou que o descarte irregular de lixo infringe tanto o Código de Posturas Municipal, como a legislação ambiental. O cidadão que for flagrado estará sujeito a multa de até R$ 2 mil, de acordo com a lei municipal, e mais uma multa mínima de R$ 5 mil por infração ambiental.

“A aplicação das penalidades depende do flagrante, por isso é necessário que os moradores fiquem atentos e colaborem denunciando, para que o poder público possa cumprir seu papel”, diz a nota.

Em relação ao recolhimento do material, a prefeitura afirmou que o local do descarte será incluído no cronograma da Secretaria de Infraestrutura com previsão para ser feito assim que a chuva der trégua.

