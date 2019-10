Morador preso após atirar em ladrão disse que atirou para assustar

Evandro Schoinger esta preso na cadeia de Novo Progresso (Foto:Reprodução) – Assaltante foi atingido na cabeça, andou alguns metros e caiu, foi socorrido pelo SAMU e internado no Hospital municipal em estado grave.

O morador que reagiu em defesa ao seu patrimônio, disse para policia que atirou com medo e para assustar, não teve intenção de matar, ele não se evadiu do local.

Evandro Schoinger durante uma tentativa de assalto , na madrugada desta sexta-feira(04), atirou no ladrão pelo vulto e atingiu o ladrão na cabeça, está preso em flagrante na delegacia da Polícia Civil. Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia no fórum de Novo Progresso neste sábado (05), onde a Justiça vai decidir se ele vai responder pelo caso em liberdade ou será levado para uma unidade prisional. Dessa forma, o morador deve passar a noite na delegacia, até ser encaminhado para a audiência.

Evandro disse para policia que já foi vitima de assalto desta mesma pessoa que esta baleada, que ouviu o barulho mexendo no telhado, depois silenciou , mais tarde novamente barulho – na casa do vizinho que estava fora e pediu para cuidar – ficou com medo, estava sozinho em casa, avistou duas pessoas um maior e outro menor, momento que ele disparou um tiro – “atirei para assustar”,disse. Segundo Evandro após o tiro silenciou o local, ele acreditou que teriam se evadido. Não imaginou ter acertado.

Assaltantes

Os Assaltantes foram reconhecidos pelo acusado por terem entrado outras vezes em sua residência, que a ex-esposa relatava para ele,informou.

Rodrigo Luisa Barros de 43 anos foi internado no Hospital municipal de Novo Progresso onde esta aguardando vaga na UTI em Santarém para ser transferido , ele esta em coma, a bala perfurou a cabeça.

O menor de 11 anos esta custodiado ao Conselho Tutelar onde aguarda decisão da justiça.

Defesa

O Advogado Edivaldo Kirara , defensor do preso, repassou ao Jornal Folha do Progresso que o seu cliente agiu em defesa ao patrimônio, ele espera que o delegado Conrado Wolfring, responsável pelo caso não peça a prisão preventiva do acusado que tem bons procedentes e é réu primário.

Repercussão

Nas redes sociais , amigos e internautas solidários com o acusado, divulgam apoio ao preso, ele é trabalhador e honesto, luta ao dia dia para sustento da sua família, e que o caso merece ser entendido por legitima defesa. Os manifestos pela liberdade de Evandro Schoinger . Amigos, parentes e populares organizam um manifesto pacifico em frente a delegacia de policia em apoio ao preso.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...