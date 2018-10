Moradora de MT é surpreendida por jacaré no portão de casa

Jacaré surpreende moradora no portão da casa em Cuiabá — Foto: Arquivo pessoal

Ela chamou o Corpo de Bombeiros, mas o animal saiu do local antes que a equipe chegasse.

Uma moradora do bairro Santa Rosa, em Cuiabá, teve uma surpresa ao chegar na casa dela, na noite de terça-feira (15), um jacaré estava do lado de fora do portão bem próximo à residência.

“Meu marido e eu levamos um susto. Sorte que não abrimos o portão, senão ele teria entrado”, contou.

Segundo ela, com o barulho do carro e a luz dos faróis, o animal se afastou e o casal conseguiu entrar em casa.

“Eu fiquei com um pouco de medo, porque ele era muito grande”, disse ela.

A moradora chegou a chamar uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas o animal saiu do local antes que a equipe de resgate chegasse.

Há terremos baldios próximo à residência, e ela supõe que o jacaré tenha se abrigado em um desses locais.

Ainda segundo a moradora, é a primeira vez que um episódio como este acontece próximo à casa dela.

Por Lidiane Moraes, G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...