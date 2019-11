Moradora de rua é morta a tiros ao pedir R$ 1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime ocorreu no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Aderbal Ramos foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. Se condenado por homicídio, ele poderia ficar até 30 anos preso.

(Foto:Reprodução):Uma mulher foi assassinada a tiros após abordar um homem e pedir dinheiro. De acordo com a polícia, o homem, a vítima pedia R$ 1. As informações são do Extra.

You May Also Like