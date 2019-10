Moradora flagra homem jogando vaca morta em terreno baldio de Novo Progresso. Vídeo;

(Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso)- O descarte de entulhos em terrenos baldios ou ruas de Novo Progresso é uma prática proibida pela legislação municipal. Mas, não vem sendo respeitada.

Mesmo correndo risco de ser multado em até R$ 3 mil e responder por crime ambiental, muita gente insiste em jogar animal morto em terrenos baldios, estradas e margens de córregos, em Novo Progresso. A situação que causa transtorno devido ao mau cheiro também pode gerar proliferação de doenças.

Moradora flagrou um homem em uma camioneta arrastando um animal (vaca), para fazer esse descarte em um terreno baldio no Bairro Nego do Bento em Novo Progresso. O flagrante foi enviado pelo internauta por meio da ferramenta WhatsApp no grupo de noticias do Jornal Folha do Progresso.

A moradora nesta sexta-feira (18), registrou o fato enquanto dirigia pelas ruas do Bairro, conduta que deixou muitos revoltado. Conforme o relato da moradora, o local é usado para desova de ossadas de animais, e outros lixos.

Assista ao Vídeo;

A Prefeitura Municipal ressaltou que a prática é proibida pelo Código Municipal de Limpeza Urbana e informou que vai identificar e o responsável e será notificado.

