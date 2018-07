Moradores atingidos pela obra de Belo Monte bloqueiam BR-230

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto é realizado por moradores atingidos por barragens, que reivindicam benefícios prometidos pela Norte Energia, como o remanejamento das famílias do local.

Manifestantes exigem o remanejamento das famílias atingidas pela barragem. (Foto: Wellington Hugles/Diário do Pará) Moradores atingidos pela obra da Usina Hidrelétrica Belo Monte bloquearam nesta segunda-feira (30), o KM 609 da rodovia BR-230, a Transamazônica, que dá acesso ao empreendimento localizado no sudoeste paraense.

