Moradores bloqueiam PA-427 em Alenquer e cobram do governo melhorais nas estradas

Fluxo de veículos foi interrompido na manhã desta segunda-feira (22) nos dois sentidos. Governo tenta liberação em negociação com manifestantes.

Um grupo de moradores de Alenquer, no oeste do Pará, interditou a Rodovia Estadual PA-427 na manhã desta segunda-feira (22) para cobrar melhorais nas estradas do município. Caminhões, ônibus e carros foram usados na interdição.

Logo nas primeiras horas do dia os veículos foram impedidos de sair ou entrar na cidade por meio da rodovia. A Polícia Militar foi acionada para ajudar na negociação de desinterdição e liberação de veículos em casos de emergências, como ambulâncias.

Os manifestantes cobram tanto a melhoria da PA-427 quanto a de ramais que ligam comunidades e são usados principalmente para escoamento de produção agrícola e familiar.

Para normalizar o fluxo de veículos nos dois sentidos da pista, o governo municipal tenta através de negociação a liberação da rodovia.

Ao G1, o secretário municipal de infraestrutura Celso Raposa informou que já fez contato com o governo do estado para repassar a situação de bloqueio da rodovia e teve como resposta da diretora do 10º Núcleo Regional da Secretaria de Transportes do Estado (Setran) que o desbloqueio deve ocorrer ainda nesta segunda-feira.

Celso ressaltou ainda que as obras na Rodovia PA-427 são de responsabilidade do governo do estado. E que a prefeitura tem trabalhado nos ramais e vicinais, além de ruas do centro da cidade, com serviços de terraplanagem e melhoramento da infraestrutura.

