Moradores contam ‘causos’ após aparição de onça-pintada no centro de cidade no Pantanal de MT

Distância entre o local onde o animal está e o centro de Cáceres é de cerca de 100 metros. Há duas semanas, a onça se ‘mudou’ para uma ilha no Rio Paraguai.

Onça-pintada foi fotograda em ilha no Centro de Cáceres (MT) -A nova moradora do centro de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, está chamando atenção e mexendo com a imaginação dos moradores do lugar. Há duas semanas, uma onça-pintada adotou uma ilha, que fica às margens do Rio Paraguai, como morada.

A distância entre o local onde o animal está e o cais, que fica na praça central da cidade, é pouco mais de 100 metros. Mas, segundo os ambientalistas, apesar de saber nadar, é pouco provável que a onça atravesse o rio.

Mas, como Cáceres é uma região de pescadores, os ‘causos’ sobre o felino já começaram a se espalhar.

A aposentada Ana Maria Pinheiro Leite, já ouviu alguns.

“Me falaram que ela entrou em uma casa, que a porta estava aberta, e pegou um cachorrinho. Será que é verdade?”, contou.

Não é rara a aparição de onças nas proximidades das cidades da região pantaneira. Mas, o que tem despertado a curiosidade da população e dos pesquisadores, é o fato deste animal permanecer por tanto tempo num mesmo lugar e, muito próximo da zona urbana.

A polícia ambiental está acompanhando o caso e, de acordo o capitão Marcos Barros, o animal é monitorado constantemente.

“Estamos monitorando o comportamento dela e conscientizando a população para não se aproximar muito, nem tentar alimentar o bicho, apenas observar de longe”, disse o capitão.

Por Ianara Garcia, TV Centro América

