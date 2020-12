Moradores das zonas Norte, Sul e Leste e Oeste recebem ações da Equatorial Pará

Os clientes terão acesso a diversas ações da distribuidora, como troca de lâmpadas e facilidades no parcelamento de contas de energia

A Equatorial Pará oferece a partir desta quarta-feira, 10, mais uma série ações desenvolvidas por meio do programa E+ Comunidade.

O primeiro bairro será o da Prainha. Em seguida é a vez do Mararu, Maracãnã, Jaderlândia e Pérola do Maicá, onde os clientes poderão fazer negociação de débitos, troca de lâmpadas, inscrição no Programa Tarifa Social de energia elétrica e cadastro na promoção Energia em Dia.

De acordo com a programação, nos dias 9 e 10 de dezembro, os serviços acontecem das 9h às 16h, no bairro Prainha. Os clientes devem se dirigir ao Centro Comunitário, localizado na rua Acre, entre as ruas Belém e Independência;

De 15 a 17 de dezembro, das 9h às 16h, será no Mararu. Os serviços ficarão centralizados no Barracão Comunitário, na avenida Costa e Silva, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças;

No dia 19, será a vez dos moradores do bairro Maracanã. Das 9h às 16h, as equipes estarão na Escola Municipal Fernando Guilhon;

Nos dias 21 e 22 de dezembro, das 9h às 16h, será na Sede do Diamante Negro, na rua D, canto com a avenida Dom Frederico Costa, no bairro Jaderlândia;

Já nos dias 28 e 29 de dezembro, será a vez do bairro Pérola o Maicá. O atendimento será das 9h às 16h, na Associação dos Moradores, localizada na avenida Maicá, ao lado da Escola Pérola do Maicá.

Durante as ações serão dadas orientações sobre uso seguro e consciente da energia elétrica. Além de troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, consideradas até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

Ao longo da ação, a Equatorial Pará também oferecerá atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia (Baixa Renda), projeto do Governo Federal que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal.

Quem tem direito a esse desconto?

Famílias inscritas no CadÚnico com cadastro atualizado há menos de dois anos e com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo; famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos e que tenham na residência portador de doença crônica, cujo tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos vitais que dependam de energia elétrica (Cliente Vip); beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa.

ALTER DO CHÃO – Nesta quarta-feira, 9, os moradores de Alter do chão também estão sendo contemplados com os serviços do E+ Comunidade. A ação encerra na sexta-feira,11. Os clientes da distribuidora devem se dirigir até a Administração Distrital para solicitar serviços e se cadastrarem no Energia em Dia.

SORTEIO DE PRÊMIOS – Os clientes que estiverem quites com a distribuidora podem se cadastrar para participar da promoção Energia em Dia. Os sorteios acontecem todo o final do mês. São 64 prêmios. Além do auxílio das equipes no local do evento, os clientes mesmo podem fazer em casa o cadastro. Basta acessar o site www.equatorialenergia.com.br

Fonte:Equatorial Pará/com foto

