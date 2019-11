Moradores de assentamentos da região do Corta Corda bloqueiam PA-370, em Santarém

Bloqueio na PA-370, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os manifestantes cobrem titulação e reconhecimento das terras, liberação de crédito entre outros benefícios.

Moradores de assentamentos localizados na região do Corta Corda, em Santarém, oeste do Pará, bloquearam a passagem de veículos na PA-370 (rodovia Santarém/Curuá-Una), como forma de protesto ao não atendimento de reivindicações antigas, como regularização de áreas, expansão da rede de energia elétrica, asfaltamento e construção de pontes.

O movimento que resultou no bloqueio da rodovia não tem hora e nem data para encerrar. Os manifestantes afirmam que a vi só será liberada quando representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério Público Federal reunirem com as lideranças e elas tiverem alguma garantia de que suas reivindicações serão atendidas.

Entre os principais pleitos dos assentados estão: asfaltamento da PA-370, construção de ponte sobre o Rio Curuá-Una, titulação e reconhecimento das terras ocupadas por colonos, liberação de crédito de apoio para habitação e segurança dos colonos, implantação do Programa Luz Para Todos, capacitação de jovens e adolescentes, e, intervenção do MPF para impedir a ação de grileiros dentro do Corta Corda.

De acordo com os manifestantes, os principais problemas enfrentados nos assentamentos da região do Corta Corda passam pelo Incra, porém, o órgão não estaria dando a devida assistência aos assentados.

O G1 solicitou posicionamento do Incra sobre as reivindicações dos assentados da região do Corta Corda, mas até a publicação dessa matéria ainda não tinha tido retorno.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

