Moradores de bairro de Altamira ocupam sede do Ibama em protesto

Segundo eles, bairro é uma das áreas que mais sofre com alagamentos.

Eles pedem o cadastro e transferência das famílias para outras áreas.

Manifestantes ocupam a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Altamira, no sudoeste do estado, desde às 6h desta quarta-feira (18). São famílias que vivem no bairro Independente I e querem providências sobre os alagamentos que atingem a área e dizem que só vão deixar o local depois das reivindicações serem atendidas.

De acordo com os moradores, o bairro é uma das áreas mais sujeitas a alagamentos no munícipio. Eles pedem o cadastro e transferência das famílias para outras áreas.

Segundo eles, um parecer do próprio Ibama já teria ordenado que a Norte Energia, empresa responsável pela Usina de Belo Monte, fizesse esse cadastro, mas nada mudou.

Em nota, a casa de governo em Altamira informou que as reivindicações foram encaminhadas aos órgãos competentes, e que aguarda as repostas. A Norte Energia garante que não há relação entre a implantação da hidrelétrica e os problemas de alagamento no bairro.

