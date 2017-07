Moradores de Cachoeira da Serra se mobilizam contra ações do IBAMA

Moradores e comerciantes da região de Cachoeira da Serra distrito de Altamira, foram pego de surpresa na manhã desta segunda-feira(17) por uma equipe de fiscalização ambiental do IBAMA, entre 12 viaturas,um helicóptero mais de quarenta homens chegaram cedo na comunidade. (Foto Reprodução)



Leia Também:Viaturas do Ibama são destruídas com fogo

A reação da comunidade foi rápida se dirigiram até os ficais e cobraram uma explicação do que poderiam fazer naquela comunidade.

O temor da dos moradores que eles fossem queimar as serrarias e destruir os equipamentos, ao contrario que a chefe do IBAMA pregou em Novo progresso naquela comunidade ela cedeu e disse que não seria destruído os bens aprendido. O cenário foi de um confronto, moradores com tom exaltado deram palavras de ordem (Vídeo) para os fiscais e exigiram a garantia que não fosse destruído os equipamentos, sob ameaça de terem uma reação contra ação deles.

“Eles postaram nas redes sociais (WhatsApp-Facebook) um vídeo, e aparece o momento que um morador dirige a palavra e pede para que os fiscais ambientais não destruam os maquinários equipamentos, ameaça destruir eles também”, vídeo.



“Eles estão assustados por causa das destruição e pelo motivo de um caminhão cegonha com oito viaturas novas do IBAMA ser totalmente destruído por fogo na ultima semana naquela localidade, eles temem uma (represálias) ação do órgão para vingar ocorrido.

Assista o Vídeo

Da redação Jornal Folha do Progresso

