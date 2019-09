Moradores de cidades paranaenses relatam passagem de meteoro

Alguns moradores de áreas rurais relataram terem ouvido um barulho semelhante ao de um trovão e uma forte claridade no céu

Imagem ilustrativa de meteoro / Imagem de Alexander Antropov por Pixabay

Um estrondo intenso seguido de um clarão surpreendeu moradores de algumas cidades do noroeste do Paraná na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 5h30.

Moradores das cidades de Paranavaí, São Carlos, Tamboara, Paraíso do Norte, Guairaçá, São João do Cauiá, Planaltina do Paraná e Alto Paraná são alguns dos que relataram terem testemunhado o fenômeno.

Segundo o Portal da Cidade Paranavaí, alguns moradores de áreas rurais relataram terem ouvido um barulho semelhante ao de um trovão e uma forte claridade no céu. Um deles disse que chegou a sentir o chão tremer.

Em entrevista ao portal, o professor Amauri José da Luz Pereira, do Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná (OACEP), a principal hipótese é que o estrondo e o clarão corresponda a um meteoro brilhante que passou pela região. De acordo com Pereira, que estuda o assunto há 25 anos, quando o meteoro entra em contato com a atmosfera da Terra ele sofre uma explosão, que produz o clarão, e a onda de choque é o que provoca o barulho.

Veja o clarão do meteoro flagrado por uma câmera de segurança:

Por:Revista Planeta

13/09/2019

