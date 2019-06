Moradores de Mosqueiro interditam acesso à ilha

(Foto:Reproduçã0-O motivo da interdição é por conta das péssimas condições da estrada que dá acesso à comunidade

Aproximadamente 100 moradores da comunidade Baía do Sol, localizada no distrito de Mosqueiro, Região Metropolitana de Belém, interditam o acesso à ilha desde às 4h desta segunda-feira (10). O motivo é por conta das péssimas condições da estrada que dá acesso à comunidade. Além disso, estão a precariedade nos serviços básicos como saneamento, saúde e educação. Outro ponto seria o aumento da passagem de ônibus que faz a linha Belém/Mosqueiro. Segundo os manifestantes, a tarifa que passou para R$5,80 é incompatível com o serviço oferecido. “Estamos abandonados aqui na Ilha. Ninguém da Prefeitura de Belém nos atende”, reclama a moradora Tânia Cardoso, de 52 anos.

Por conta da movimentação, o congestionamento na área está causando uma série de transtornos para quem precisa transitar pelo local. Uma guarnição da Polícia Militar está no local para controlar a manifestação, que segue de forma pacífica.

A Secretaria de Saneamento (Sesan) informou que está atuando no distrito de Mosqueiro com serviços de recuperação asfáltica. Nesta semana a ação está atendendo a Rua da Bateria, no trecho que envolve a alameda Lauro Cardoso e Rua dos Escoteiros. O trabalho segue a um cronograma de atendimento por conta da grande demanda.

