Moradores de Novo Progresso entraram no novo ano sem água nas torneiras

(Foto:Ilustrativa)- Moradores reclamam de terem passado a virada de ano com falta de água nas torneiras em Novo Progresso

A falta de água em pleno período de virada de ano foi um problema para moradores de Novo Progresso. A moradora do bairro Pires de Lima, procurou a redação do Jornal Folha do Progresso para reclamar ,disse que o desabastecimento virou rotina.

Moradores de diversos bairros de Novo Progresso usaram das redes sociais para se queixarem que passaram a entrada de ano sem água na torneira. Recebemos registro de algumas áreas que estão a cinco dias sem água, foram varias as reclamações em um dia onde os preparativos para a festa de réveillon a água é indispensável.

A situação no abastecimento de água no município esta cada dia mais complicada , a responsabilidade esta caindo para o setor publico Municípal [Prefeitura -Vereadores]que vai ter que tomar providência, a população esta cobrando mais eficiência da empresa.

A empresa “Aguas de Novo Progresso” responsável pelo abastecimento no municipio , antecipou nota que faltaria agua durante a semana entre Natal e ano Novo ,alegou que a interrupção seria para reparos no sistema.

