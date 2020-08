Moradores de Novo Progresso ficam sem água nesta terça (11)

(Foto:Reprodução) – A interrupção dos serviços de abastecimento está prevista para acontecer no no período da manhã até ás 14h.

Os moradores de Novo Progresso, precisam separar os baldes com água nesta terça-feira (11).

De acordo com a Companhia Aguas de Novo Progresso, será realizado um serviço de manutenção emergencial do sistema que atende a cidade.

Leia nota da empresa

Comunicado de Abastecimento

A Águas de Novo Progresso informa a população que nesta terça-feira (11.08), o fornecimento de água ficará comprometido, no período da manhã, no município, durante uma ação pontual realizada pela concessionária para rebaixamento de rede.

Após o término dos trabalhos a previsão é que o fornecimento de água normalize de forma gradativa a partir das 14h.

A concessionária lamenta o transtorno e orienta a população que utilize a água dos reservatórios internos ou caixas d’água apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h nos números 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), ou via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963. Além do telefone, a concessionária disponibiliza ainda o aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente para download nos sistemas Android e iOS.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...