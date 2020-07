Moradores de Novo Progresso quebram isolamento – uso de máscara e festas clandestinas,fogem do controle das autoridades.

Enquanto muitos lutam para conter a disseminação do novo coronavírus, em Novo Progresso boa parte da população faz pouco caso com a doença.

Em plena pandemia com a vigência do isolamento social para prevenir a disseminação da COVID-19, o que encontramos nas ruas de Novo Progresso, é bem diferente; comércios afrouxaram as exigência de mascaras – a população poucos continuam usando- e o isolamento social praticamente acabou.

Leia também:ALERTA-Novo Progresso tem caso de recém-nascido com covid-19; dois bebês foi diagnosticado com a doença

Ao contrario que os Boletins Diários mostram onde tem 183 pessoas em monitoramento 69 em quarentena com uma media de 20 novos casos diários, totalizando 628 casos diagnosticados positivo,em meio ao aumento do número de mortos e de pessoas infectadas, as pessoas fazem pouco caso da pandemia em Novo Progresso.

Descontrole

Um morador de Novo Progresso, resolveu convidar os amigos para uma festa em sua chácarra , a aglomeração foi divulgada em redes sociais. As pessoas esquecem que o município, está proibida a realização de eventos, festas e atividades similares, ainda que previamente autorizadas, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os convidados foram até o local e gravaram diversos vídeos durante a festança. Nas imagens, as pessoas chegam a debochar do coronavírus e cantaram “Tem gente que não tá bebendo e tá morrendo”. Ninguém no local usava equipamento de proteção, como as máscaras faciais.

Leia também:Com 2 óbitos Secretaria de Saúde divulga boletim com 839 casos suspeitos de Covid-19 em Novo Progresso

A Policia bem que tenta coibir abertura dos bares,lanchonetes, mas a insistência de alguns, que abrem no clandestino, acaba gerando discórdia entre a categoria. “O abre todos ou nada”!

A Fiscalização Municipal, não é suficiente para conter o descaso.

Pandemia

Em Novo Progresso, está proibida a realização de eventos, festas e atividades similares, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, comemorativos, institucionais, shows, feiras, eventos científicos, passeatas e afins, enquanto durar o Estado de Emergência em Saúde Pública em decorrência da pandemia da covid-19.

Com as casas noturnas fechadas em Novo Progresso, devido à pandemia de coronavírus, as baladas clandestinas estão a todo vapor. A redação do Jornal Folha do Progresso, recebe constantemente fotos e vídeos, de ambientes particulares e públicos, como exemplo o Lago Municipal aos fins de semana lotado de jovens, adultos e crianças.

As festas como todas que têm acontecido em Novo Progresso,foi organizada pelo whatsapp.

Muitas pessoas, postam imagens de festas nos stories do Instagram,WhatsApp e facebook, sem nenhum pudor.

Algumas pessoas usam das redes sociais para questionar sobre o perigo de aglomerações em tempos de covid-19, um dos amigos, comenta: “É cada um por si. Dane-se o resto do mundo”. “Ninguém aguenta ficar sem sair, sem balada, né?”

Veja o Boletim desta terça-feira 14 de Julho de 2020

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...