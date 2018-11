Moradores de Paragominas, no PA, protestam contra a Celpa

(Foto:Reprodução)- Cerca de oitenta manifestantes se concentraram na praça do centro da cidade. Entre as reclamações, o aumento dos valores cobrados e as frequentes quedas de energia.

Cerca de 80 moradores de Paragominas, no nordeste do Pará, fizeram um protesto nesta quinta-feira (22) contra a Centrais Elétricas do Pará (Celpa). Os manifestantes disseram que estão revoltados com sucessivos aumentos cobrados na conta de energia. Entre as reclamações, também são as frequentes quedas de energia que, segundo manifestantes, chegam a queimar aparelhos domésticos.

A microempreendedora Ray Santiago disse que o valor cobrado quase dobrou em poucos meses. “Fui lá e questionei, mas me disseram que a energia aumentou 11%. Então essa conta está errada, já que praticamente dobrou o valor”, disse.

Segundo a Polícia, a manifestação foi pacífica e sem alterações. Os manifestantes se concentraram por cerca de duas horas na praça Célio Miranda, no centro da cidade. Com nariz de palhaço e cartazes, eles bloquearam a passagem dos carros. Em seguida, foram até o escritório da empresa, mas as portas foram fechadas.

A Celpa informou em nota que ficou à disposição para prestar esclarecimentos necessários sobre os valores cobrados na conta de energia elétrica e que representantes da empresa já estão dialogando para realizar uma reunião com os manifestantes e tomar as providências de acordo com as solicitações que surgirem. A empresa disse também que a maior parte da tarifa é composta de impostos, encargos e gastos com transporte e compra.

