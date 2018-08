Moradores de Santarém e Belém sentem abalo sísmico da Venezuela

Terremoto aconteceu por volta das 18h30 desta terça-feira (21). (Foto Divulgação )

Moradores de pelo menos cinco prédios de Santarém, no oeste do Pará, sentiram um tremor provocado pelo terremoto de 7,3 na escala Richter, proveniente do litoral da Venezuela. O terremoto ocorreu a 123.18 km de profundidade, por volta das 18h30 desta terça-feira (21).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez vistoria no Edifício Dário Coimbra e no Residencial Casagrande. Moradores dos prédios Plaza de Viena, Gran Ville Residence e Saint Sebastian disseram que também sentiram os fortes tremores. Os moradores saíram imediatamente dos locais. Ninguém se feriu.

O comandante do 4º Grupamento Corpo de Bombeiros, tenente coronel Ney Tito, informou que a situação está sob controle e que, até o momento, não foi constado nenhum dano nas estruturas, mas na quarta-feira (22), os prédios devem passar por vistoria de engenheiros.

“Fomos informados que amanhã será feita uma avaliação nos pilares de sustentação dos prédios por engenheiros devidamente convocados pelas construtoras para verificar se não houve anomalia na estrutura dos pilares”, explicou.Por G1 Santarém, PA

Terremoto de magnitude 7 na Venezuela causa tremores em prédios de Belém

Situação assustou pessoas que estavam nos edifícios afetados na capital paraense

Por: Portal ORM 21 de Agosto de 2018 às 19:42 Atualizado em 21 de Agosto de 2018 às 20:37

No início da noite desta terça-feira (21), tremores em alguns prédios de Belém foram sentidos e causaram preocupação na população da capital paraense. De acordo com o professor Lourenildo Barbosa Leite, especialista em abalos sísmicos e pesquisador da Faculdade de Geofísica da Universidade Federal do Pará (UFPA), o fenômeno tem relação com o terremoto de magnitude 7,3, que atingiu o norte da Venezuela poucas horas antes. “Foi um terremoto muito grande, que provavelmente afetou imensamente o local em que ocorreu. O que acontece é que isso é uma explosão das rochas, das energias, que se propagam por todo o globo. Por isso é sentido o tremor em outros lugares”, explicou.

Segundo o pesquisador, não é a primeira vez que Belém sente impactos de fenômenos naturais deste tipo que ocorreram em outros países. “Esta deve ser a terceira vez que algo parecido ocorre aqui. Dependendo da magnitude, se for algo em torno de 7,3 e 8, nós sentimos aqui. Seja no Caribe, Peru, Bolívia ou outros países próximos”, comentou. Apesar do susto, Lourenildo Leite garante que a capital paraense está fora de riscos maiores. “Trata-se de um fenômeno natural. Não precisa preocupação”, tranquilizou.

Um dos locais afetados foi o edifício Villa Office, localizado na rua Antônio Barreto, no bairro do Umarizal. Segundo um funcionário do prédio comercial, que não quis ser identificado, algumas pessoas sentiram o tremor e outras não relataram nenhuma anormalidade. “Chegaram a nos informar que houve um tremor, algumas pessoas falaram que foi como uma tontura e chegaram a descer até a recepção”, contou.

O Portal ORM entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber se houve acionamentos e aguarda posicionamento.

