Moradores de vilarejo abrem crocodilo e encontram corpo de criança

(Com informações do portal Metrópoles) “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Dois dias depois, o corpo da criança foi enterrado. De acordo com o Daily Mail, o país africano tem sofrido com fortes chuvas. Isso eleva o nível dos rios, o que pode justificar maior presença de crocodilos próximos a regiões habitadas por humanos.

O momento foi todo filmado por moradores do local. Eles já suspeitavam que o réptil poderia ter comido o garoto, por isso o mataram. Quando o bicho foi cortado, ficou confirmado da pior forma que ele, de fato, havia se alimentado do menino.

Um crocodilo foi morto em um vilarejo no Zimbabwe e, quando os moradores abriram a barriga do animal, encontraram os restos mortais de uma criança de 8 anos.

You May Also Like