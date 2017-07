Moradores denunciam pesca predatória e falta de fiscalização em Novo Progresso

Moradores e Pescadores que visitam o Rio Jamanxim em Novo Progresso, denunciam a pesca predatória e a falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes nessa região do rio.

Segundo relatou o pescador esportivo Alberto H. Souza, ao Jornal Folha do Progresso, nessa época do ano, com a chegada do verão, cardumes de peixes se concentram em locais menos profundos, com isso, uma grande quantidade de peixes vindos de afluentes menores do Jamanxim ficam vulneráveis em locais de fácil acesso a predadores.

“Nesta semana varias denuncias chegaram até o Jornal Folha do Progresso, por pescadores que fazem da pesca no Rio Jamaixm o sustento de suas familias”.

Em Novo Progresso, o Rio Jamanxim é muito procurada por pescadores locais e turistas, é comum cenas de infratores locais e de outros estados, praticando a pesca predatória, abatendo cardumes de peixes sem se preocupar com a fiscalização que segundo a denuncia , é escassa ou quase nula na região.

Denuncia

Pescadores profissionais locais, usam apetrechos proibidos , formando cercos e abatendo inúmeras espécies em qualquer período, seja durante o dia ou a noite, por saberem que a policia ambiental do município não esta fazendo o trabalho de fiscalização, por falta de recursos.

Segundo informações, a SEMA do município possui apenas uma lancha para patrulha fluvial e falta contingente (fiscal) e outras estruturas para fazer a fiscalização fluvial que abrange uma extensa área.

No Rio Jamanxim o trecho mais usado para pesca predatória se da onde é uma área de preservação Municipal, no limite da Prainha para cima e para baixo numa extensão de 10 km.

“Município de Novo Progresso, estado do Pará a Zona de Limitação da Atividade de Pesca no Rio Jamanxim, com os objetivos básicos de promover a preservação dos recursos pesqueiros , a manutenção da pesca de subsistência, bem como o apoio ao desenvolvimento da pesca esportiva sustentável com este sentido a Prefeita Municipal Madalena Hoffmam decreta à zona de limitação pesqueira no rio Jamanxim e proíbe uso neste local de :rede de arrasto e de lance , de qualquer natureza, rede de espera ,tarrafas de qualquer tipo, covos de qualquer tipo,fisga e garatéia, pelo processo de lambada, espinhel de qualquer tipo e modelo, rede eletrônica ou quaisquer aparelhos que através de impulso elétrico possam impedir a livre movimentação dos peixes possibilitando sua captura,explosivos ou substancias que, em contato coma água,produzam efeitos semelhantes, substancias tóxicas, sonoro luminoso,dentro do limite da zona que tem como ponto de partida a praia da liberdade aproximadamente uma extensão do leito do rio de aproximadamente dez quilómetros sentido margem direita e esquerda tendo como ponto de partida a praia da liberdade. Decreto 018,de 05 de maio de 2010”

Rios da Região

Por ser uma região coberta por rios muitos turistas aproveitam da fragilidade ; cientes da falta de fiscalização, embarcações pesqueiras bem como em varias pousadas da região, acabam capturando e abatendo uma quantidade muito acima da cota permitida por lei e liberando o turista que transporta o pescado ilegal com a certeza de que não será abordado.

No ano passado AGENTES Ambientais do IBAMA abordou um micro-ônibus que havia saído do Rio Curua com 168 kg de pescado irregular, os peixes foram pescados ema área indígena, naquela ocasião, quatro infratores foram autuados.

A região de Novo Progresso e muito importante para o abastecimento do estoque pesqueiro do Rio Jamanxim, nessa época do ano, os peixes estão centrando para ele, em buscas de águas profundas com temperaturas mais altas, ficando vulneráveis ao abate descontrolado pela falta de fiscalização, colocando os estoques pesqueiros do Jamanxim em risco.

O Rio é abundante e corta vários município até chegar ao Rio Tapajós, sempre as margens esquerda da rodovia Cuiabá/Santarém, não existe fiscalização a pesca com o uso de redes é permitido, sendo que os pescadores utilizam malhas muito pequenas, o que permite a captura de exemplares de pintados com apenas 2kg a 3 kg.

Potencial Turístico de Pesca da Região

A existência de grandes exemplares (Piraiba,pirarara,Jaú,Pintado, etc) atrai turistas para a região, por esse motivo, o que se espera é uma fiscalização mais rigorosa e que atenda a necessidade de controle de infrações, para que a pesca esportiva seja realizada no local, respeitando as leis regionais.

Segundo alguns PESCADORES, a cidade de Novo Progresso (PA) tem fama de ser a cidade onde “A LEI É VUNERÁVEL e não prende ninguém”, eles comentam ainda que se deparam com uma concorrência desleal, enquanto trabalham de forma correta, buscando proporcionar uma pescaria TRADICIONAL e produtiva, infratores usam apetrechos ilegais a todo momento, acabando com o que poderia ser duradouro até infinito.

Se nada for feito em relação ao abandono em que se encontra e a falta de um maior rigor na fiscalização, todo o Rio Jamanxim corre risco de perder uma de suas maiores riquezas, que é a fartura de espécies que ainda são encontradas nessa região do Brasil.

É o sintoma mais emblemático de um conflito entre pesca artesanal e comercial que há anos ameaça a subsistência dos ribeirinhos a reprodução do peixe e a preservação do meio ambiente na região de Novo Progresso.

A pesca artesanal é a base da alimentação de muitos em especial os ribeirinhos, que têm no peixe sua principal – e às vezes única – fonte de proteína. Sair em uma canoa com um anzol ou uma zagaia (arpão de três pontas) na mão é como ir à padaria buscar pão para o café da manhã. Faz parte da rotina.

Outro Lado

A SEMANP (Secretaria de Meio Ambiente de Novo Progresso) órgão fiscalizador do Município, sabe que tem obrigação de aumentar o contingente e recrutar pessoas preparadas, além de aumentar o número de embarcações e viaturas para que a preservação de cardumes e o desenvolvimento do município e da região seja realizado de forma coerente .

