Moradores denunciam vazamento de Caulim em Barcarena.

Moradores e pescadores de áreas próximas a Praia de Vila do Conde, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém, disseram que a praia sofreu um novo vazamento de caulim neste domingo (30). Dois técnicos da Desfesa Civil Estadual já foram deslocados para o local para fazer o levantamento de informações. A população diz que uma longa mancha branca apareceu na praia no último fim de semana.

A Desfesa Civil Estadual deve se reunir em breve com a Secretaria de Meio Ambiente para tomar medidas preventivas contra este tipo de acidente. A empresa Imerys foi notificada pela Secretaria de Meio Ambiente.

Em nota enviada para imprensa, a Imerys disse que identificou uma pequena quantidade de caulim em frente ao porto privado da empresa no último sábado e que a mesma fez rapidamente a remoção do material localizado na praia.’ Imediatamente após o episódio, a empesa contatou as autoridades e órgãos responsáveis para informar sobre a ocorrência. As investigações estão em andamento para confirmar a causa do evento’, finaliza a nota.

