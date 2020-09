Moradores do Jutai recebem ação da Equatorial Pará*

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

NOTA A Equatorial Pará informa que uma equipe esteve no local para fazer um levantamento e que está avaliando minuciosamente a situação. E adianta, que nem todos os postes que não são de concreto precisam ser substituídos. Os postes de madeira utilizados na rede elétrica são originários das espécies Eucalyptus e Quari Quara, e recebem tratamento preventivo, a fim de resistirem à degradação do tempo. Em casos de situação anormal nos postes de energia, os clientes podem fazer o registro nos canais de atendimento da concessionária 0800 091 01 96 ou pelo aplicativo da Equatorial Pará, para que a equipe faça o levantamento e avalie a situação. Quando é constatada emergência, a troca é feita imediatamen te.

